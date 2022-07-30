Анджелина Джоли улучшила себя с помощью пластической операции

По мнению эксперта, речь идет о мини-подтяжке лица, стоимость подобной процедуры оценивается в 8 тысяч долларов.

Анджелина Джоли продолжает восхищать миллионы своих поклонников яркой внешностью. При этом многие хотят быть похожими на звезду. Феномен голливудской дивы объяснил пластический хирург.

Специалист отметил, что в основном своей внешностью Джоли обязана генетике и качественному уходу. Но Анджелина сделала небольшую процедуру по подтяжке кожи лица.

«Джоли почувствовала, что кожа стала немного более дряблой. И у нее была мини-подтяжка лица», — заявил эксперт. По его словам, артистка хотела разрешить эту проблему перед стартом новых проектов. Стоимость подобной процедуры оценивается в 8 тысяч долларов.

"Актриса чувствует себя молодой, и хочет выглядеть молодой», — цитирует инсайдера Космополитен. По данным источника, после мини-подтяжки лица звезде Голливуда больше не потребуются частые инъекции.

Но американский врач Стив Фаллек уверен, что одной этой процедурой Эеджи не ограничилась.

По его мнению, звезда "определенно сделала губы". "Ее нижняя часть лица была очень волевой, потому не думаю, что там было некое вмешательство. Но подозреваю, что ботокс около области вокруг глаз "распахнул" ее взгляд. Но никакой пластики", - высказал свое мнение хирург.

Издание отмечает, что Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом уже готова к новым отношениям. Она якобы попросила Сальму Хайек, чтобы та познакомила ее с достойным мужчиной.