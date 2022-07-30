FoxNews: республиканцы США готовят закон о ленд-лизе оружия для Тайваня

Телеканал FoxNews сообщает, что американская партия республиканцев намерена подготовить законопроект об оружейном ленд-лизе для Тайваня.

По данным американского канала Fox News, сенаторы Соединённых Штатов от республиканской партии& Майкл Стил и Марша Блэкберн предлагают рассмотреть закон о ленд-лизе оружия для Тайваня в условиях возможного вторжения армии Китая на остров.

Согласно предлагаемому законопроекту, Джо Байден должен предоставить оружейный ленд-лиз Тайваню со сроком погашения в двенадцать лет. Примечательно, что закон поддержала как республиканская, так и демократическая партия США.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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