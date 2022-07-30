Армия Украины обстреляла район ГЭС в Новой Каховке из РСЗО HIMARS
Украинские военные произвели обстрел Каховской гидроэлектростанции из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Утром субботы пресс-служба администрации гидроэлектростанции в населённом пункте Новая Каховка в Херсонской области сообщила, что минувшей ночью украинские войска обстреляли ГЭС из американской РСЗО HIMARS, однако все ракеты ВСУ были перехвачены системами противовоздушной обороны армии России.
Данный обстрел Каховской ГЭС является не первым нападением украинских солдат на Херсонскую область и проводился в рамках контрнаступления ВСУ на юг Украины, что было анонсировано администрацией Киева ранее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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