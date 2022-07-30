Морозов: в Украине тысячи российских агентов, находящихся в каждом доме
Представитель Госдумы Олег Морозов раскритиковал статью издания Reuters о том, что Кремль якобы внедрил своих агентов в правительство Украины до начала спецоперации.
Член партии "Единая Россия" Олег Морозов утверждает, что публикация американской газеты Reuters о том, что Кремль внедрил десятки спецагентов в правительство Украины является новостью для впечатлительных домохозяек, поскольку очевидно, что российские спецслужбы вели агентурную работу до начала боевых действий.
Также Морозов утверждает, что даже сейчас в Украине работают тысячи спецагентов из России, которых фактически можно найти в каждом украинском доме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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