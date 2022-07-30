The Guardian: санкции Запада против России сделали Путина сильнее
Издание The Guardian утверждает, что антироссийские санкции коллективного Запада сделали сильнее Владимира Путина.
Британская газета The Guardian выпустила колонку журналиста Саймона Дженкинса, который утверждает, что решение западных государств ввести санкции против России после старта спецоперации в Украине было глупейшим в современной истории, поскольку позиция Владимира Путина на внешнеполитической арене лишь окрепла.
Дженкинс утверждает, что Россия начала больше торговать с Азией, ввиду чего менее чем за полгода российский рубль укрепился более чем на пятьдесят процентов. Также Саймон Дженкинс напомнил, что решение ввести санкции против российских энергоносителей заставило Европу изголодаться по газу из РФ, что может привести к утрате целостности позиции Евросоюза в отношении Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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