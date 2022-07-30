Американский генерал назвал условия победы Украины
Бывший генерал США Дэвид Петреус считает возможным возвращение Украине территорий, контролируемых Россией в ходе агрессивной спецоперации.
Действительно, кажется все более вероятным, что украинские силы могут вернуть большую часть, если не все районы, которые были заняты российскими войсками в последние месяцы», — сообщил он «Bild».
«Если НАТО и другие западные страны продолжат предоставлять ресурсы нынешними темпами, — считает он, — украинские вооруженные силы смогут остановить дальнейшее продвижение России и начать отвоевывать территории, контролируемые русскими с 24 февраля», — сказал Петреус.
Отметим, что западная военная помощь в последнее время становится все более хаотичной и проблемной.
ВСУ неоднократно заявляло о проблемах с тяжелым вооружением, которое быстро теряет ресурс, а также не поддерживается поставками боеприпасов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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