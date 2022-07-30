В Стамбуле состоялся напряженный диалог между главами МИД Турции и Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вызвала в пятницу в Стамбуле напряженный диалог со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, призвав Турцию уважать решения СЕ по правам человека.

«Решение Европейского суда по правам человека в отношении Османа Кавалы должно быть выполнено», — заявила Бербок на встрече.

Филантроп Осман Кавала приговорен к пожизненному заключению за факты, которые он всегда отрицал, отметила глава немецкой дипломатии.

Должностные лица Совета Европы неоднократно призывали Анкару к немедленному освобождению Османа Кавалы после решения Европейского суда.

«Почему Германия призывает все страны исключить Турцию из Совета Европы?», — парировал риторику коллеги Мевлют Чавушоглу, и перечислил страны, которые, по его мнению, также не соблюдают решения европейского органа по правам человека: «Греция, Франция, Норвегия, Германия».

«Почему вы не упоминаете Грецию, а только Турцию? Почему вы упомянули Кавалу? Потому что вы его использовали», — продолжил он, снова обвинив бизнесмена и издателя в «финансировании» крупных антиправительственных протестов 2013 года.

После четырех лет содержания под стражей Осман Кавала был приговорен в апреле к пожизненному заключению без возможности апелляции и досрочного освобождения по обвинениям в «терроризме» и «заговоре в неудавшемся перевороте 2016 года».

Бербок также предостерегла турецкую сторону от «превентивного нападения на севере Сирии».

«Новый конфликт принесет только новые страдания населению, а нестабильность пойдет на пользу ДАИШ», — настаивала она, используя арабскую аббревиатуру для группировки «Исламское государство».

«Турция имеет право защищать себя, но она должна нападать только на преступников», — отметила Бербок, признавая, что «Турция уже много лет сталкивается с террористическими атаками со стороны Партии рабочих Курдистана. Анкара уже два месяца намеревается провести военную операцию по сохранению своей южной границы.

Анналена Бербок прибыла из Афин, откуда призвала Турцию уважать суверенитет Греции над островами Эгейского моря, заявив, что «никто не имеет права ставить это под сомнение».

В ответ Мевлют Чавушоглу заявил, что «Германия должна сохранять более взвешенную позицию в Эгейском море и Восточном Средиземноморье и не подыгрывать греческим и кипрским провокациям и пропаганде».