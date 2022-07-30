Украина запретила въезд главе МИД Бельгии Аджи Лябиб

Украина запретила въезд на свою территорию главе МИД Бельгии Аджи Лябиб на неопределенный срок, за то, что она поехала в Крым с визитом.

Еще 2021 году, Аджи Лябиб была в качестве журналистки на фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе. На данный момент, бельгийский министр просит прощения у Киева за эту поездку.

После того, как Аджи вернулась на родину, она прибегла к заявлениям, что не уверена, что Крым принадлежит Украине.

«В ответ на вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией — журналистка ничего не ответила», — указано в статье.

На сегодняшний день пост главы МИД Бельгии Лябиб старается не смотреть в сторону обвинителей и хочет ехать на Украину для поддержки. Что касается поездки в Крым, она указала, что это было лишь часть ее работы.

В свою очередь Украина ограничила въезд на свою территорию на три года.