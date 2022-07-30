Двое россиян попали под санкции за вмешательство в выборы в США

США ввели санкции против двух граждан Российской Федерации за попытку фальсификации выборов в США.

Два российских гражданина играли различные роли в попытках России «манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты, их союзников и партнеров, включая Украину», говорится в заявлении министерства финансов, опубликованном в пятницу в Вашингтоне.

Александр Ионов и Наталья Бурлинова обвиняются во вмешательстве в выборы в США, распространении ложной информации и финансировании пророссийской пропаганды.

«Свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американской демократии, которая должна быть защищена от любого вмешательства извне», — заявил министр финансов США Брайан Нельсон.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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