Двое россиян попали под санкции за вмешательство в выборы в США

США ввели санкции против двух граждан Российской Федерации за попытку фальсификации выборов в США.

Два российских гражданина играли различные роли в попытках России «манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты, их союзников и партнеров, включая Украину», говорится в заявлении министерства финансов, опубликованном в пятницу в Вашингтоне.

Александр Ионов и Наталья Бурлинова обвиняются во вмешательстве в выборы в США, распространении ложной информации и финансировании пророссийской пропаганды.

«Свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американской демократии, которая должна быть защищена от любого вмешательства извне», — заявил министр финансов США Брайан Нельсон.