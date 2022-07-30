Россия требует освобождения «тиргартенского» убийцы для обмена пленными

В ходе переговоров об освобождении двух американцев, находящихся в заключении в Москве, Россия потребовала передачи осужденного россиянина по так называемому делу об убийстве в Тиргартене.

Россия направила этот запрос в Соединенные Штаты в начале этого месяца по неофициальным каналам, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Согласно отчету, запрос был классифицирован как проблематичный, в том числе потому, что 56-летний мужчина находится в тюрьме в Германии. Кроме того, Москва требует освобождения российского торговца оружием Виктора Бута, который находится в заключении в США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с начала войны на Украине побеседовал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждалось предложение США добиться освобождения американской баскетболистки Бритни Гринер, находящейся в заключении в России, и американского гражданина Пола Уилана.

Правительство США пока не обнародовало никаких подробностей о характере предложения и не подтвердило, что это будет обмен заключенными. Однако, поступали сообщения об обмене пленными с торговцем оружием Бутом.

Так называемое убийство Тиргартена привело к дипломатическим потрясениям между Германией и Россией. Оба государства выслали нескольких дипломатов.

В августе 2019 года в берлинском парке Кляйнер Тиргартен был застрелен грузин. Апелляционный суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению. Судьи были убеждены, что он действовал от имени российских государственных органов. Россия отвергает подобные обвинения.

«Удерживание в заложниках двух ошибочно заключенных американцев в обмен на освобождение российского убийцы, находящегося под стражей в третьей стране, не является серьезным встречным предложением. Это злонамеренная попытка обойти настоящее предложение, которое Россия должна принять», — цитирует CNN пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.