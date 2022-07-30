NYT: Блинкен выступает против признания РФ государством-спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против признания России террористическим государством.
30 июля американская газета The New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен не желает, чтобы Вашингтон признал Россию страной-спонсором терроризма. Также Блинкен игнорирует тот факт, что сенат Соединённых Штатов уже принял резолюцию о признании России террористическим государством.
По мнению Энтони Блинкена, внесение России в список государств-террористов сильно усугубит и без того нечастные дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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