«Газпром» прекратил поставки в Латвию из-за нарушения условий отбора газа
Российский "Газпром" объявил о прекращении поставок энергоресурсов в Латвию с 30 июля.
Утром субботы пресс-служба российского газового монополиста "Газпрома" опубликовала сообщение, в котором уведомила о прекращении поставок газа в Латвию. В компании отметили, что не могут продолжать выполнять июльский контракт с Латвией из-за нарушения условий отбора газа.
Примечательно, что накануне латвийское информагентство со ссылкой на пресс-службу ведущей газовой компании Латвии сообщила, что страна вновь начала закупать российский газ, но делает это реверсом у другого европейского государства, оплачивая поставки в евро, а не в рублях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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