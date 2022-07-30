«Газпром» прекратил поставки в Латвию из-за нарушения условий отбора газа

Российский "Газпром" объявил о прекращении поставок энергоресурсов в Латвию с 30 июля.

Утром субботы пресс-служба российского газового монополиста "Газпрома" опубликовала сообщение, в котором уведомила о прекращении поставок газа в Латвию. В компании отметили, что не могут продолжать выполнять июльский контракт с Латвией из-за нарушения условий отбора газа.

Примечательно, что накануне латвийское информагентство со ссылкой на пресс-службу ведущей газовой компании Латвии сообщила, что страна вновь начала закупать российский газ, но делает это реверсом у другого европейского государства, оплачивая поставки в евро, а не в рублях.