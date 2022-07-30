Губернатор Нью-Йорка объявила чрезвычайное положение из-за оспы обезьян

По словам губернатора Кэти Хокул, оспа обезьян представляет собой "катастрофическую угрозу" для Нью-Йорка.

Четверть заболевших в США приходится на штат Нью-Йорк, предупредил политик, издав указ, который позволит более эффективно бороться с болезнью.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул объявила в пятницу, что оспа обезьян представляет собой "катастрофическую угрозу" для города. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в настоящее время в Нью-Йорке зарегистрировано больше всего случаев заболевания в Соединенных Штатах.

"Я объявляю состояние стихийного бедствия , чтобы поддержать наши интенсивные усилия по борьбе с этой эпидемией. Более одного из четырех случаев обезьяньей оспы приходится на штат Нью-Йорк", — сказала губернатор Хукул.

Она также добавила, что усилия медицинских служб сосредоточены, в том числе, на защите групп, наиболее подверженных риску заражения.

По данным CDC, в штате Нью-Йорк зарегистрировано 1383 подтвержденных случая оспы обезьян. В Соединенных Штатах зарегистрировано почти 5000 случаев заражения.

Распоряжение губернатора позволит быстрее реагировать на эпидемию и даст возможность медикам вакцинировать больше пациентов. Местные отделы здравоохранения, участвующие в борьбе с оспой обезьян, также получат доступ к дополнительному возмещению из государственного бюджета, и "будут максимально задействованы другие федеральные и государственные источники финансирования".

Мэри Бассет, комиссар здравоохранения Нью-Йорка, в четверг назвала болезнь "непосредственной угрозой" для общественного здравоохранения в штате.

Оспа обезьян — редкое зоонозное вирусное заболевание , обычно встречающееся в Западной и Центральной Африке. Симптомы включают лихорадку, головную боль и кожную сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальные части тела. Распространение инфекции происходит в основном через тесный физический контакт.

В пятницу Испания объявила о первом летальном случае заболевания первой страной в Европе. Бразилия также сообщила о смерти зараженного человека в пятницу. Смерти также были зафиксированы в Африке. ВОЗ сообщила, что на континенте пока зарегистрировано пять таких подтвержденных случаев.

По сообщению Reuters, первая смерть человека, заболевшего оспой обезьян, за пределами Африки, произошла менее чем через неделю после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила быстро распространяющуюся эпидемию этой болезни глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения , имеющей международное значение, и ввела наивысший уровень эпидемической готовности.

По данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) , Бразилия, Соединенные Штаты и Канада являются наиболее пострадавшими от оспы обезьян в Северной и Южной Америке.