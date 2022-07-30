«Газпром» исключил Латвию из поставок российского газа

В российской газодобывающей компании сообщили о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушений условий.

«"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа»,— говорится в заявлении российской энергетической компании.

Ранее «Газпром» снизил до минимума прокачку газа по газопроводу «Северный поток-1» из-за несоблюдения условий сервиса со стороны компании Simens.

По заявлению российского оператора, Simens не провела надлежащее обслуживание турбин, прикрываясь санкциями, чем навредила возможности полноценной эксплуатации магистрали.