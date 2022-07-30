Обезьянья оспа: первый летальный случай зафиксирован в Испании
Первый пациент скончался в Испании после наступления вспышки оспы обезьян - данную информацию предоставил глава Министерства здравоохранения Испании.
Обезьянья оспа начинает набирать обороты по всему миру.
В Испании впервые умер пациент, у которого была обезьянья оспа. Данные получены от Минздрава Испании.
По официальной информации Минздрав Испании дал сообщение, что в стране болеет около 4,3 тыс. испанских граждан. Пол, возраст и сопутствующие заболевания пациента не сообщаются.
Известно, что данный вирус может паразитировать на всех людях вне зависимости от пола и возраста, но чаще всего таким заболеванием страдают мужчины, которые имели гомосексуальные половые связи.
Пока людям удавалось пережить этот недуг, но в пятницу, 29 июля стало известно о первой смерти от оспы обезьян в Бразилии. Ему было 41 год, из сопутствующих заболеваний он имел сильные проблемы с иммунитетом.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что возникшая новая вспышка оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
Опубликовано: Силивончик Алина
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