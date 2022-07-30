На границе с Польшей в Бресте появился билборд, посвященный польскому солдату Эмилю Чечко
Напомним, что польского солдата-перебежчика в марте нашли мертвым в своей квартире в Минске.
«У меня есть совесть, а у вас?», - гласит надпись на билборде в честь польского солдата, который не смог вынести беспредела, который польские военные творили с беженцами из стран Ближнего Востока и Азии.
Как сообщает Белтелерадиокомпания, это инициатива небезразличных людей, в частности, волонтера из Польши.
Сейчас в Брест по безвизовому режиму приезжает немало поляков и всех их провожает на родину молчаливый взгляд Чечко.
Отметим, что польские власти и неправительственные правозащитные организации признали беспредел, который происходил на польско-белорусской границе с весны по зиму 2021 года. Сотни граждан Шри-Ланки, Сирии, Ирака и Афганистана стали заложниками жестокости польских военных, которые «охотились» на группы мигрантов и массово вывозили их в болотистую местность у Буга, где многие вынуждены были просто выживать.
Опубликовано: Тарас Медведев
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