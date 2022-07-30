Spiegel: журналисты бунтуют что министры Франции не соблюдают правила энергосбережения
Вопрос журналистов о правдивости и выполнении сказанных слов властями и реальному отношению к сбережению энергии заставляет сомневаться граждан в корректности французского руководства.
В последнее время тепловой бум в Европе начинает зашкаливать. Французские журналисты начали замечать осечки со стороны правительства.
Между обращениями к гражданам, чтобы они соблюдали все необходимые условности и действительным отношением к данному вопросу очень отличается.
Это проявляется в мелочах. На территории парковки возле Елисейского дворца было замечено около десяти работавших автомобилей с работающими кондиционерами.
Еще раньше это никого бы не удивило, но сейчас учитывая призывы властей к экономии энергии, сами они похоже своими правилами пренебрегают.
Еще 20 июля пресс-секретарь Франции Оливье Веран говорил о том, что нужно отключить Wi-Fi и не допускать работы кондиционера.
По утверждениям пресс-секретаря очень важно как граждане относятся к потреблению энергии ежедневно.
«Ваша правда есть. Государство, министерства, центральные и территориальные администрации обязаны на личном примере, показывать насколько важно делать правильно, чтобы и другие делали также. И это прекрасно, что вы говорите нам об этом»,— подчеркнул он.
Опубликовано: Силивончик Алина
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