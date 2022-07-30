Spiegel: журналисты бунтуют что министры Франции не соблюдают правила энергосбережения

Вопрос журналистов о правдивости и выполнении сказанных слов властями и реальному отношению к сбережению энергии заставляет сомневаться граждан в корректности французского руководства.

В последнее время тепловой бум в Европе начинает зашкаливать. Французские журналисты начали замечать осечки со стороны правительства.

Между обращениями к гражданам, чтобы они соблюдали все необходимые условности и действительным отношением к данному вопросу очень отличается.

Это проявляется в мелочах. На территории парковки возле Елисейского дворца было замечено около десяти работавших автомобилей с работающими кондиционерами.

Еще раньше это никого бы не удивило, но сейчас учитывая призывы властей к экономии энергии, сами они похоже своими правилами пренебрегают.

Еще 20 июля пресс-секретарь Франции Оливье Веран говорил о том, что нужно отключить Wi-Fi и не допускать работы кондиционера.

По утверждениям пресс-секретаря очень важно как граждане относятся к потреблению энергии ежедневно.