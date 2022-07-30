Spiegel: журналисты бунтуют что министры Франции не соблюдают правила энергосбережения

Вопрос журналистов о правдивости и выполнении сказанных слов властями и реальному отношению к сбережению энергии заставляет сомневаться граждан в корректности французского руководства.

В последнее время тепловой бум в Европе начинает зашкаливать. Французские журналисты начали замечать осечки со стороны правительства.

Между обращениями к гражданам, чтобы они соблюдали все необходимые условности и действительным отношением к данному вопросу очень отличается.

Это проявляется в мелочах. На территории парковки возле Елисейского дворца было замечено около десяти работавших автомобилей с работающими кондиционерами.

Еще раньше это никого бы не удивило, но сейчас учитывая призывы властей к экономии энергии, сами они похоже своими правилами пренебрегают. 

Еще 20 июля пресс-секретарь Франции Оливье Веран говорил о том, что нужно отключить Wi-Fi и не допускать работы кондиционера.

По утверждениям пресс-секретаря очень важно как граждане относятся к потреблению энергии ежедневно.

«Ваша правда есть. Государство, министерства, центральные и территориальные администрации обязаны на личном примере, показывать насколько важно делать правильно, чтобы и другие делали также. И это прекрасно, что вы говорите нам об этом»,— подчеркнул он.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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