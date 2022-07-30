В США вслед за Россией отменили все концерты Little Big

Продюсер Андрей Ковалёв заявил, что им «надо было бы вести себя поумнее», и подумать, «кому они там нужны».

Концерты группы Little Big отменены в США. Ранее гастрольные туры этого коллектива были отменены в России, сообщает Рамблер со ссылкой на «Царьград. Главное».

Издание напоминает, что, потерпев неудачу в РФ, музыканты решили найти признание в Америке, однако результат получился обратным. Представители группы ранее резко высказались против спецоперации РФ по спасению Донбасса и записали «антивоенную» песню.

По словам продюсера Андрея Ковалёва, провал Little Big в США был неизбежен.

"Им надо было бы вести себя поумнее. Уехали за границу, надеясь, что там будет много концертов, однако выступлений за рубежом нет - кому они там нужны?" - так прокомментировал случившееся Ковалёв.

Издание напоминает, что Little Big стали очень популярными в РФ после выступления на Евровидении. Популярность принесла им и высокие гонорары, которыми хвастался в соцсетях основатель группы Илья Прусикин.

Ранее музыкальный и телепродюсер Дмитрий Ашуров подсчитал, сколько может потерять коллектив из-за отмены тура в России. По приблизительным оценкам, речь идет о 75 миллионах рублей.