Мэр Днепра обвинил киевский режим в узурпации власти

Борис Филатов подверг резкой критике президента Украины Зеленского за применение им закона о гражданстве.

Отметим, что своим решением и опираясь на поправки к закону о гражданстве Зеленский лишил украинского гражданства главу штаба теробороны Днепра Геннадия Корбана.

На этот «вопиющий» факт мэр Днепра отреагировал гневным комментарием в издании Politico.

«Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть начала, скажем так, создание самодержавия. Война не дает права узурпировать власть», — заявил Филатов.

Он также выразил надежду, что инцидент на границе связанный с Корбаном, стал просто стечением обстоятельств и это ошибка.