Spiegel: украинские войска убила десятки российских солдат в Херсонской области
Украина объявила о продвижении в удерживаемой Россией Херсонской области, убив десятки российских солдат, пытаясь вернуть ключевой регион для российских линий снабжения.
Южное командование вооруженных сил Украины заявило в субботу, что им удалось перекрыть железнодорожное сообщение с Херсоном через реку Днепр. В случае подтверждения этот шаг отделит российские войска, дислоцированные к западу от реки, от поставок с востока.
Украинское контрнаступление также уничтожило два склада боеприпасов, сообщает Reuters со ссылкой на военных. Более 100 российских солдат были убиты в ходе боевых действий в регионе в пятницу, и семь танков были уничтожены, сообщила Украина.
Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский написал в Telegram, что “украинская армия изливает это против русских, и это только начало”. Он призвал жителей держаться подальше от российских складов боеприпасов.
В последние недели Украина использовала столь необходимые ракетные комплексы дальнего радиуса действия, поставляемые с Запада, для продвижения в Херсонской области, первой захваченной российскими войсками после начала вторжения в конце февраля.
Представители министерства обороны Великобритании считают, что разрушение трех мостов, пересекающих Днепр, обнажило российские силы на западном берегу реки.
Опубликовано: Силивончик Алина
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