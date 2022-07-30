Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летний юбилей с заботой об окружающей среде
В эту субботу (30 июля) активисту-экологу и политическому советнику исполняется 75 лет, но он не собирается на пенсию.
Шварценеггер находится в середине производства шпионского сериала Netflix «Фубар» в качестве ведущего актера и исполнительного продюсера. Впервые за свою долгую актерскую карьеру звезда боевиков появляется в главной роли сериала. Вместе с ним снялась Моника, которая играет дочь главного героя, оказавшегося тайным агентом ЦРУ.
В середине июня Арни присоединился ко Всемирному саммиту по климату в Вене , которая на этот раз прошла при участии платформы Schwarzenegger Climate Initiative. « На Западе есть технологии замены ископаемого топлива. Теперь наша моральная обязанность использовать это», - заявил Шварценеггер в программной речи.
Шварценеггер - сын полицейского родился в Тале в Штирии в 1947 году и вырос в бедной семье. Первая победа на «Мистер Вселенная» пришла к нему в 20. Как бодибилдер он сделал карьеру в США , потом продолжил ее, как актер — с акцентом и труднопроизносимым именем. Он дебютировал в Голливуде в 1982 году с «Конаном-варваром». Арни также смог проявить себя в таких комедиях, как «Близнецы» и «Полицейский из детского сада».
Обо всем этом он рассказал в своих мемуарах 2012 года «Вспомнить все: правдивая история моей жизни». В нем он также написал о своем гламурном браке с либеральной племянницей Кеннеди Марией Шрайвер. Шварценеггер теперь дважды дедушка. Дочь Кэтрин (32 года), замужем за актером Крисом Праттом, в мае родила вторую дочь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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