Сладкая неделя в столице: любителей мороженого и варенья приглашают московские фестивали
В ближайшие дни сладкоежек Москвы ждет настоящий праздник. Вчера стартовал "сладкий" фестиваль "Московское варенье", который продлится до 7 августа. А с 30 по 31 июля состоится не менее "вкусное" событие - "Фестиваль мороженого".
29 июля на улицах Москвы появились гигантские банки с разными видами варенья и джема. Любители сладкого смогут попробовать более 300 сортов этих лакомств.
Среди них, конечно, есть традиционные вишневое и малиновое варенье, а также более экзотические варианты - из кабачков, гречи, одуванчиков.
По городу будут работать ярмарки, где можно купить самые разные сладости: рахат лукум, орехи, чак-чак, хой, пахлаву, мед, фрукты, ягоды, мороженое, чурчхелу.
Развлекательные программы предусматривают всевозможные кулинарные шоу, мастер-классы, спортивные мероприятия, театральные выступления, уроки танцев - там желающих обучат азам балета или хип-хопа.
Тверской бульвар станет центральным местом всего события. Здесь с 5 по 7 августа будут организованы крупный Fashion-маркет и музыкальный летний пикник с с Dj сетами.
Желающие смогут приобрести винтажную одежду или создать что-то своими руками, в том числе авторскую обувь или другие элементы гардероба.
С 30 по 31 июля ВДНХ пригласит всех сладкоежек на фестиваль "Лето. Мороженое. ВДНХ".
Для гостей приготовлены самые любимые вкусные угощения, в том числе и классический советский ванильный пломбир.
Московские кондитеры постараются удивить посетителей своим шедевром: огромным мороженым весом в одну тонну.
Генеральный директор Выставки Сергей Шогуров:
"В рамках фестиваля на территории Выставки будут размещены дополнительные 30 локаций продаж мороженого самых разнообразных вкусов. Они будут работать на ВДНХ до 7 августа 2022 года"
Гостям мероприятия расскажут, как появилось первое в мире мороженое. Также зрители смогут увидеть поющих шеф-поваров, принять участие в танцевальных мастер-классах.
Желающие попробуют самые необычные виды холодного десерта, например, со вкусом сельдерея или кайенского перца.
Маленьких посетителей научат делать сладости своими руками и покажут, как украшать мороженое.
Опубликовано: Храмова Оксана
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