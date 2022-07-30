Волонтёр из Франции рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче

Волонтёр из Франции Адриан Боке поделился ужасами войны и рассказал, как украинские граждане инсценируют фейковые видео.

Волонтёр из Франции Адриан Боке, который прибыл на территорию Украины, чтобы помочь мирным гражданам, стал свидетелем необычной сцены. Он рассказал, как стал участником одной из инсценировок в киевском городе Буча.

«Такие картины можно увидеть только в страшном сне. Сначала казнили пленных офицеров российской армии. Вдали были слышны возгласы и дикие крики, когда «азовцы» спрашивали, кто из попавшихся пленных имеет офицерскую должность. С такими они расправлялись отдельно. Как только кто-то из солдат ему отвечал, сразу получал пулю. Так и доходили до самого главного», — рассказал Боке.

Также волонтёр отметил, что украинские военные действовали очень хладнокровно, без тени сомнений и жалости, это не могло не наводить ужас.

«Я видел как казнили людей, с каким удовольствием все это было сделано, как им доставляли боль, как стреляли в голову и ноги и смотрели как человек корчится от боли. И всё это было без эмоций, жестко, холодно и надменно. Там просто не было места демократии», — добавил волонтёр.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 