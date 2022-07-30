Волонтёр из Франции рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче

Волонтёр из Франции Адриан Боке поделился ужасами войны и рассказал, как украинские граждане инсценируют фейковые видео.

Волонтёр из Франции Адриан Боке, который прибыл на территорию Украины, чтобы помочь мирным гражданам, стал свидетелем необычной сцены. Он рассказал, как стал участником одной из инсценировок в киевском городе Буча.

«Такие картины можно увидеть только в страшном сне. Сначала казнили пленных офицеров российской армии. Вдали были слышны возгласы и дикие крики, когда «азовцы» спрашивали, кто из попавшихся пленных имеет офицерскую должность. С такими они расправлялись отдельно. Как только кто-то из солдат ему отвечал, сразу получал пулю. Так и доходили до самого главного», — рассказал Боке.

Также волонтёр отметил, что украинские военные действовали очень хладнокровно, без тени сомнений и жалости, это не могло не наводить ужас.