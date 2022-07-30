Уфолог Скотт С. Уоринг рассказал об открытии на Марсе «гробницы», похожей на египетские пирамиды
Известный уфолог Скотт С. Уоринг рассказал, что обнаружил на поверхности Марса «вход в гробницу», которая похожа на те, что были сооружены египетскими фараонами.
Данная находка Скотт С. Уоринга подтверждает тот факт, что на Марсе 100% когда-то была инопланетная жизнь».
Уфолог снял специально документальное видео, в котором проводится анализ дверного проема высотой в один фут с гробницей Рамзеса в Древнем Египте. Ученый считает, что эта настоящая сенсация и полагает, что они строились для 8-дюймовых существ, которые жили на Марсе.
Вот как он объясняет свою находку.
«Здесь неимоверное количество подтверждений жизни древней инопланетной цивилизации. Если хорошо присмотреться к снимкам, которые были сделаны марсоходом, то можно увидеть маленький дверной проем. Такая находка отлично сохранилась и постройки, которые были созданы древними египтянами в Долине царей. Это не единственная такая находка, что подтверждает наличие там жизни существ ростом от 8 до 12 дюймов (20-30 сантиметров)».
Это открытие дает нам понимание того, что человечество начало делать первые шаги на пути к нахождению разумной высокоразвитой цивилизации. Возможно их там целые колонии, которые переселились на другие планеты.
Многие поклонники с волнением обрадовались такому открытию и надеются, что истина где-то рядом.
Опубликовано: Силивончик Алина
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