Уфолог Скотт С. Уоринг рассказал об открытии на Марсе «гробницы», похожей на египетские пирамиды

Известный уфолог Скотт С. Уоринг рассказал, что обнаружил на поверхности Марса «вход в гробницу», которая похожа на те, что были сооружены египетскими фараонами.

Данная находка Скотт С. Уоринга подтверждает тот факт, что на Марсе 100% когда-то была инопланетная жизнь».

Уфолог снял специально документальное видео, в котором проводится анализ дверного проема высотой в один фут с гробницей Рамзеса в Древнем Египте. Ученый считает, что эта настоящая сенсация и полагает, что они строились для 8-дюймовых существ, которые жили на Марсе.

Вот как он объясняет свою находку.

«Здесь неимоверное количество подтверждений жизни древней инопланетной цивилизации. Если хорошо присмотреться к снимкам, которые были сделаны марсоходом, то можно увидеть маленький дверной проем. Такая находка отлично сохранилась и постройки, которые были созданы древними египтянами в Долине царей. Это не единственная такая находка, что подтверждает наличие там жизни существ ростом от 8 до 12 дюймов (20-30 сантиметров)».

Это открытие дает нам понимание того, что человечество начало делать первые шаги на пути к нахождению разумной высокоразвитой цивилизации. Возможно их там целые колонии, которые переселились на другие планеты.

Многие поклонники с волнением обрадовались такому открытию и надеются, что истина где-то рядом.