Шакира может надолго сесть в тюрьму: за неуплату налогов ей грозит 8 лет за решеткой
Испанская прокуратура требует присудить певице восемь лет тюремного заключения и штраф в объеме 23 млн евро. Шакира же в ответ заявила о "бескомпромиссности" обвиняющей стороны и осудила прокуроров за применение "неподобающих средств давления".
Прокуратура Испании запрашивает 8 лет и 2 месяца лишения свободы для певицы Шакиры, обвиняя ее в неуплате налогов. Это не единственные претензии прокуроров.
Звезде также предъявят обвинение в шести преступлениях против госбюджета, а в качестве наказания хотят наложить штраф размером в 23 млн евро.
Газета El Pais:
"Государственное министерство приписывает Шакире шесть преступлений против государственных финансов с двумя отягчающими обстоятельствами: одно из-за крупного мошенничества, а другое из-за «использования вмешивающихся юридических лиц», то есть компаний в налоговых убежищах, которые позволили ей скрыть свои доходы от казны"
Певицу обвинят за преступные действия, совершенные с целью укрытия доходов. В испанскую казну Шакира не платила налоги с 2011 по 2014 год. Сумма долга составляет 14,5 млн евро.
Обвиняющая сторона заявляет: звездная исполнительница долго находилась в Барселоне, проживая со своим гражданским мужем Жераром Пике.
По испанским законам, лицо, пребывающее на территории страны свыше 183 дней, является налоговым резидентом и должно выплачивать все положенные налоги, включая пошлины с дохода, полученного за границей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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