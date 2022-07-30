Шакира может надолго сесть в тюрьму: за неуплату налогов ей грозит 8 лет за решеткой

Испанская прокуратура требует присудить певице восемь лет тюремного заключения и штраф в объеме 23 млн евро. Шакира же в ответ заявила о "бескомпромиссности" обвиняющей стороны и осудила прокуроров за применение "неподобающих средств давления".

Прокуратура Испании запрашивает 8 лет и 2 месяца лишения свободы для певицы Шакиры, обвиняя ее в неуплате налогов. Это не единственные претензии прокуроров.

Звезде также предъявят обвинение в шести преступлениях против госбюджета, а в качестве наказания хотят наложить штраф размером в 23 млн евро.

Газета El Pais:

"Государственное министерство приписывает Шакире шесть преступлений против государственных финансов с двумя отягчающими обстоятельствами: одно из-за крупного мошенничества, а другое из-за «использования вмешивающихся юридических лиц», то есть компаний в налоговых убежищах, которые позволили ей скрыть свои доходы от казны"

Певицу обвинят за преступные действия, совершенные с целью укрытия доходов. В испанскую казну Шакира не платила налоги с 2011 по 2014 год. Сумма долга составляет 14,5 млн евро.

Обвиняющая сторона заявляет: звездная исполнительница долго находилась в Барселоне, проживая со своим гражданским мужем Жераром Пике.

По испанским законам, лицо, пребывающее на территории страны свыше 183 дней, является налоговым резидентом и должно выплачивать все положенные налоги, включая пошлины с дохода, полученного за границей.