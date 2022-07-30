Министры обороны Польши и Германии договорились поделить «Леопарды-2»

Министр обороны Мариуш Блащак написал письмо своей немецкой коллеге Кристине Ламбрехт, которое было опубликовано порталом Wpolityce в Варшаве в пятницу вечером.

Он надеется на «серьезное предложение», которое «значительно будет способствовать укреплению обороноспособности Польши и региона».

Министр написал, что Польша передала Украине вооружений почти на 1,7 миллиарда евро. В их число входили танки, бронетранспортеры и другое тяжелое вооружение, как постсоветского, так и самого современного типа, например, гаубица «Краб».

«Эти поставки создали бреши в наших оборонных возможностях», - отмечается в письме.

Польшу не удовлетворило предыдущее предложение Берлина о поставках 20 танков Leopard 2 по частям с 2023 года. Глава Минобороны ФРГ на этом фоне предложила обеим странам вместе заказать новый Leopard 2. Польша должна иметь приоритет в их получении.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы не ожидаем незаслуженных преимуществ», — ответил ей Блащак. Речь идет об «используемых мощностях, которые хорошо известны нашим военным и которые могут быть легко и быстро развернуты в польских вооруженных силах».