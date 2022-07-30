Министры обороны Польши и Германии договорились поделить «Леопарды-2»
Министр обороны Мариуш Блащак написал письмо своей немецкой коллеге Кристине Ламбрехт, которое было опубликовано порталом Wpolityce в Варшаве в пятницу вечером.
Он надеется на «серьезное предложение», которое «значительно будет способствовать укреплению обороноспособности Польши и региона».
Министр написал, что Польша передала Украине вооружений почти на 1,7 миллиарда евро. В их число входили танки, бронетранспортеры и другое тяжелое вооружение, как постсоветского, так и самого современного типа, например, гаубица «Краб».
«Эти поставки создали бреши в наших оборонных возможностях», - отмечается в письме.
Польшу не удовлетворило предыдущее предложение Берлина о поставках 20 танков Leopard 2 по частям с 2023 года. Глава Минобороны ФРГ на этом фоне предложила обеим странам вместе заказать новый Leopard 2. Польша должна иметь приоритет в их получении.
«Я хотел бы подчеркнуть, что мы не ожидаем незаслуженных преимуществ», — ответил ей Блащак. Речь идет об «используемых мощностях, которые хорошо известны нашим военным и которые могут быть легко и быстро развернуты в польских вооруженных силах».
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Шакира может надолго сесть в тюрьму: за неуплату налогов ей грозит 8 лет за решеткой
Испанская прокуратура требует присудить певице восемь лет тюремного заключения и штраф в объеме 23 млн евро. Шакира же в ответ заявила о "бескомпромиссности" обвиняющей стороны и осудила прокуроров за применение "неподобающих средств давления".Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Спикер Палаты представителей США вылетела на Тайвань
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Министры обороны Польши и Германии договорились поделить «Леопарды-2»
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ