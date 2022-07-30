Спикер Палаты представителей США вылетела на Тайвань

Самолет со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси вылетел на Тайвань.

Глава Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси вылетела из страны на Тайвань.

Борт со спикером нижней палаты Конгресса США поднялся в воздух с авиационной базы Эндрюс.

При этом данный визит Пелоси на Тайвань ставит мир на грань начала еще одного большого военного конфликта.

Ранее в Китае предупредили, что визит Пелоси приведет к боевым действиям.

Также отметим, что китайские войска начали масштабные боевые учения в провинции, которая ближе всего к Тайваню.