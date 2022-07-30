Жерар Пике требует у Шакиры 400 тысяч евро за право воспитывать детей
Таково условие футболиста за разрешение певице перевезти их общих сыновей Милана и Сашу в Майами.
Как напоминает Вумен.ру, Шакира и Жерар Пике в начале лета объявили о расставании: певица поймала любимого на измене.
Хотя слухи о неверности футболиста ходили и ранее, казалось, что пара сумеет сохранить свою семью. Но, судя по всему, у колумбийской красавицы лопнуло терпение.
Более того, Шакира заявила, что намерена забрать сыновей и переехать с ними в США. Жерар сначала возражал и пытался запретить певице вывозить мальчиков из Испании. Но, как сообщают СМИ, поп-дива нашла рычаги давления на изменившего ей экс-бойфренда.
А теперь выяснилось, что футболист поставил бывшей возлюбленной 2 условия. Первое - выплатить ему 400 тысяч на покрытие его долгов, о природе которых неизвестно. И второе - оплачивать пять перелетов из Испании в США ежегодно, причем бизнес-классом.
Между тем, у Шакиры свои большие финансовые проблемы. Испанская прокуратура запросила для нее 8 лет тюрьмы и штраф в 23 миллиона евро по делу о неуплате налогов, сумма долга по которым равна 14,5 миллионов евро.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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