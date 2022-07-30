Азербайджан привел войска в боевую готовность для войны с Арменией
Войска Азербайджана приведены в состояние боевой готовности из-за сообщения о провокации со стороны Армении.
Министр обороны Азербайджана приказал привести вооруженные силы в боевую готовность из-за сообщения об обстреле в Карабахе.
Сегодня утром появились сообщения о том, что армянские войска обстреляли территорию Азербайджана.
При этом Армения отрицает факт данного инцидента и не признает за собой вину. При этом войска Азербайджана, отметил Министр обороны, должны быть готовы реагировать на любые провокации.
"Утром в Баку заявили, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении, в Ереване назвали эти обвинения дезинформацией и добавили, что ситуация на границе относительно спокойная и находится под контролем", - пишет РБК.
Опубликовано: Николай Скира
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