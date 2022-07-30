На фоне угроз на концерт Галкина в Турции запретили проносить воду в жару

Концерт шоумена в Анталье собрал несколько сотен русскоязычных зрителей, но они пожаловались на дискомфорт.

Поклонники творчества Максима Галкина пришли на его концерт в Анталье и были очень удивлены мерами безопасности. Хотя градусник показывал почти плюс сорок градусов, охрана отбирала у зрителей бутылки с водой, сообщает СтарХит.

Помимо этого, артист попросил не снимать его выступление на видео. Однако одна из фанаток не только "ослушалась", но и выложила ролик в соцсеть. В нем женщина пожаловалась, что "пришла на концерт в +38 °C, а на входе забрали бутылку с водой", Максим при этом "попросил нас не снимать его пару раз за концерт".

Ранее продюсер шоумена Мария Погребняк высказала предположила, что во время концерта Галкина в Турции планируется провокация: якобы его хотят забросать арбузами и дынями. Накануне также поступали угрозы потенциальных зрителей наброситься на артиста с тухлыми яйцами.

Юморист оставил Россию в феврале нынешнего года. Теперь 46-летний шоумен выступает для русскоязычных граждан за границей. Как сообщает издание со ссылкой на зрителей, в ходе турецкого концерта Галкин нелестно высказывался о Владимире Соловьеве, Олеге Газманове и Григории Лепсе.

Артисты и общественные деятели выступают с критикой политической позиции юмориста. В частности, 55-летний ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов заявил: «Мне кажется, он будет сожалеть о поступке. Придет время, все они об этом пожалеют».