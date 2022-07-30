Европарламент принял декларацию против премьер-министра Венгрии Орбана

Расистские заявления» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана были встречены резкой критикой в Европарламенте.

Мы, лидеры Европейского парламента, самым решительным образом осуждаем недавнее откровенно расистское заявление премьер-министра Орбана о том, что он не хочет становиться «лицом смешанной расы»», — говорится в заявлении, опубликованном в субботу.

Такие неприемлемые заявления являются явным нарушением «наших ценностей, которые также закреплены в договорах ЕС».

Орбан сказал в своей речи в Румынии на прошлых выходных: «Существует мир, в котором европейские народы смешиваются с теми, кто приехал из-за пределов Европы. Это мир смешанных рас. С другой стороны, есть, например, Карпатский бассейн, где европейские народы, такие как венгры, румыны и словаки, смешались друг с другом. Мы готовы смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться многорасовыми».

«Расизм и дискриминация во всех формах должны быть безоговорочно осуждены», — подчеркнула в своем заявлении Конференция председателей парламента ЕС, к которой принадлежат председатель парламента и лидеры парламентских групп.

В декларации содержится призыв к странам ЕС добиться прогресса. Кроме того, Комиссия ЕС и Совет государств ЕС должны самым решительным образом осудить заявления Орбана.

Еще в 2018 году парламент инициировал разбирательство по статье 7 договоров ЕС против Венгрии, поскольку видит угрозы демократии, верховенству закона и основным правам в стране. Однако процедура, которая могла закончиться лишением права голоса в Совете министров, зашла в тупик в Совете государств ЕС.