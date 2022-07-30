Принц Саудовской Аравии назвал Байдена двуличной мразью и запретил ему въезд в страну

Наследный принц Саудовской Аравии запретил президенту США Джо Байдену приезжать в страну.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что президенту США отныне запрещен въезд в страну.

Он назвал Байдена мразью, которая улыбается в лицо при разговоре, а за спиной обвиняет в различных преступлениях.

Принц заявил, что Байдена "больше никогда не будет на его земле". также он пообещал больше не подавать Байдену руку.

"Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях. Я клянусь, что больше никогда не подам Байдену руки и не буду вести с ним никаких дел. Более того, я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было", – сказал он.