Принц Саудовской Аравии назвал Байдена двуличной мразью и запретил ему въезд в страну
Наследный принц Саудовской Аравии запретил президенту США Джо Байдену приезжать в страну.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что президенту США отныне запрещен въезд в страну.
Он назвал Байдена мразью, которая улыбается в лицо при разговоре, а за спиной обвиняет в различных преступлениях.
Принц заявил, что Байдена "больше никогда не будет на его земле". также он пообещал больше не подавать Байдену руку.
"Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях. Я клянусь, что больше никогда не подам Байдену руки и не буду вести с ним никаких дел. Более того, я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было", – сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
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