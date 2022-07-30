«Газпром» обвинил Ригу в нарушении контракта и прекратил поставки газа в Латвию

Москва прекратила поставки газа в Латвию. Компания "Газпром" заявил в субботу, 30 июля, что Рига нарушила контракт на импорт газа, сообщает Delfi.

При этом не указано, какие именно положения договора должны быть связаны с данным нарушением. Latvijas Gaze в опубликованном накануне заявлении подчеркнула, что платит своим поставщикам за газ только в евро. Россия требовала, чтобы "Газпрому" платили в рублях.

В пятницу Latvijas Gaze сообщила в пресс-релизе, что "покупает природный газ у других поставщиков, расплачиваясь в евро в соответствии с требованиями латвийского законодательства". Также было подчеркнуто, что в настоящее время поставки природного газа от "Газпрома" не осуществляются.

"Latvijas Gaze — не единственный торговец природным газом, который покупает и собирает природный газ в Балтийском регионе из России", — говорится в заявлении.

Как подчёркивается, поставки природного газа из России будут запрещены с 1 января, а до тех пор «разрешены».

В апрельском заявлении Latvijas Gaze сообщила, что контракт на поставку газа с "Газпромом" рассчитан на 2000–2030 годы, и до сих пор расчеты за поставки осуществлялись в евро.

"По состоянию на 31 марта 2022 года планируются изменения в порядке расчетов по импорту природного газа в Латвию. С момента внесения изменений Latvijas Gaze не закупала природный газ у "Газпрома". Отказ от закупки природного газа газ оправдан как политически, так и коммерчески", — отмечали тогда в латвийском концерне.

Латвия – еще одна страна, лишенная прямых поставок российского газа. Ранее "Газпром" прекратил поставки в другие страны, не согласившиеся изменить условия контракта и платить в рублях, в том числе в Польшу, Финляндию, Литву и Болгарию.

Форсирование оплаты за газ в рублях должно укрепить курс российской валюты, которую западные компании вынуждены покупать на московском рынке через "Газпромбанк".