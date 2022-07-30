Принц Саудовской Аравии о визите Байдена: Этой мрази больше не будет на моей земле
Аравийский принц пообещал больше никогда не впускать Байдена на территорию государства.
После визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию разгорелся международный скандал из-за слов главы Белого дома.
Аравийский наследный принц назвал Байдена мразью и обвинил в двуличии.
По словам принца, при личной встрече Байден ему улыбался в лицо, а затем за спиной обвинял его в страшных преступлениях.
Аравийский принц заявил, что он распорядился никогда больше не пускать Байдена в страну.
Опубликовано: Николай Скира
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