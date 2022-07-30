Си Цзиньпин распорядился воспитать в Китае армию будущего

Глава КНР призвал правительство и военных уделить особое внимание воспитанию военных кадров.

На Политбюро ЦК Крмпартии Китая, Си распорядился усилить боеспособность НОАК через воспитание компетентных военных кадров, «соответствующих требованиям новой эпохи», сообщает Синьхуа.

По словам Си Цзиньпиня на сегодняшний день профессиональный костяк армии «ключевой фактор для ее усиления».

В связи с нестабильностью в мире НОАК должна быть готова к любым современным вызовам.

Ранее сообщалось, что 80-я армия НОАК Китая разместила на своем официальном аккаунте в Weibo сообщение со словами «Готовьтесь к войне!» и набрала уже в первые часы более 300 000 лайков и 11 000 одобрительных комментариев.