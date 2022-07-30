В Испании умер второй больной, инфицированный оспой обезьян
Второй человек с оспой обезьян умер в Испании, сообщило министерство здравоохранения в субботу, на следующий день после объявления о первой в Европе смерти от этого вируса.
Среди 3750 пациентов (...) 120 были госпитализированы, двое умерли», — говорится в последнем отчете Министерства по координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, опубликованном в субботу.
Это первые случаи смерти людей, инфицированных обезьяньей оспой, в Европе. Всего с мая во всем мире было зарегистрировано семь смертей, причем первые пять зарегистрированы в Африке, где болезнь является эндемичной и впервые была обнаружена у людей в 1970 году.
В Испании, одной из стран с наибольшим количеством случаев заболевания в мире, по последним данным Центра координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, заразились 4298 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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