В Испании умер второй больной, инфицированный оспой обезьян

Второй человек с оспой обезьян умер в Испании, сообщило министерство здравоохранения в субботу, на следующий день после объявления о первой в Европе смерти от этого вируса.

Среди 3750 пациентов (...) 120 были госпитализированы, двое умерли», — говорится в последнем отчете Министерства по координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, опубликованном в субботу.

Это первые случаи смерти людей, инфицированных обезьяньей оспой, в Европе. Всего с мая во всем мире было зарегистрировано семь смертей, причем первые пять зарегистрированы в Африке, где болезнь является эндемичной и впервые была обнаружена у людей в 1970 году.

В Испании, одной из стран с наибольшим количеством случаев заболевания в мире, по последним данным Центра координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, заразились 4298 человек.