МИД Сербии заявил, что Албания в понедельник начнет геноцид сербов в Косово
Министерство иностранных дел Сербии сообщает о том, что Албания намерена расправиться с сербами в Косово.
В Министерстве иностранных дел Сербии сообщили, что Албания готовит массовую расправу над сербами, живущими в Косово.
По сообщению сербского иностранного ведомства, с понедельника Албания намерена устроить сербам в Косово настоящий ад.
От сербов требуют перерегистрировать свои автомобили с сербских номеров на номера Косова.
Помимо этого в Косово перестанут действовать любые сербские внутренние документы. Это называют своеобразным геноцидом.
"Албанская сторона "готовит ад" в Косове и Метохии, принимая решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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