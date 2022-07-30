МИД Сербии заявил, что Албания в понедельник начнет геноцид сербов в Косово

Министерство иностранных дел Сербии сообщает о том, что Албания намерена расправиться с сербами в Косово.

В Министерстве иностранных дел Сербии сообщили, что Албания готовит массовую расправу над сербами, живущими в Косово.

По сообщению сербского иностранного ведомства, с понедельника Албания намерена устроить сербам в Косово настоящий ад.

От сербов требуют перерегистрировать свои автомобили с сербских номеров на номера Косова.

Помимо этого в Косово перестанут действовать любые сербские внутренние документы. Это называют своеобразным геноцидом.

"Албанская сторона "готовит ад" в Косове и Метохии, принимая решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа", - говорится в сообщении.