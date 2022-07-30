МИД Сербии: Косово с 1 августа отнимает все права у граждан Сербии живущих в стране
Министерство иностранных дел Сербии сообщило, что Косово отнимет все права у граждан Сербии.
Сербское Министерство иностранных дел сообщает, что Косово запрещает гражданам Сербии находиться в стране по своим документам.
Действие всех сербских документов прекращается. Теперь сербам, живущим в Косово, нужно будет делать новые документы.
"Албанская сторона "готовит ад" в Косове и Метохии, принимая решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа" - говорится в сообщении.
С 30 же сентября планируется запретить въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в Сербии.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Ливан не нашел признаков кражи зерна на сирийской «Лаодикии» в порту Триполи
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Дачники рассказали о правилах посадки садовой земляники
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ