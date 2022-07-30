МИД Сербии: Косово с 1 августа отнимает все права у граждан Сербии живущих в стране

Министерство иностранных дел Сербии сообщило, что Косово отнимет все права у граждан Сербии.

Сербское Министерство иностранных дел сообщает, что Косово запрещает гражданам Сербии находиться в стране по своим документам.

Действие всех сербских документов прекращается. Теперь сербам, живущим в Косово, нужно будет делать новые документы.

"Албанская сторона "готовит ад" в Косове и Метохии, принимая решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа" - говорится в сообщении.

С 30 же сентября планируется запретить въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в Сербии.