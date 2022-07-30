Дачники рассказали о правилах посадки садовой земляники

Обычно клубнику называют садовой земляникой. В основном ее сажают и пересаживают весной или осенью.

Выбираем здоровый рассадник:

Покупайте семена для рассады клубники только в специализированных питомниках или у надежных продавцов. Нет гарантии, что на рынке вам продадут здоровую рассаду. Самыми дешевым и надежным вариантом является собственная рассада, полученная путем разделения кустов или размножения розетками.

Второй способ предполагает использование усов с кустов, которым не более 2 лет. Старые растения имеют более сильные корни, но от их розеток не будет хорошим урожай.

На что обратить внимание при покупке рассады? Следите за тем, чтобы диаметр рожка был не менее одного см. Длина корней должна быть более пяти см. Здоровая рассада характеризуется большой ветвистостью корневой системы.

Листья должны быть хорошо развиты и не иметь пятна и повреждения. Одно больное растение может погубить всю рассаду. В магазине вы найдете большой выбор сортов клубнике. Меньше всего интересуйтесь размером ягод и их сладостью. Самое главное – устойчивость клубничного куста к заболеваниям. Это очень важный момент.

Время и место посадки клубники:

Следует выбрать солнечные участки или юго-восточные склоны без сильного ветра. Очень важно отсутствие скопления воды. Хорошо растет ягода после посадок гороха, фасоли, редиса, чеснока, петрушки, лука, свеклы и моркови. Не сажайте после помидор, картофеля и капусты.

При этом почва должна быть лёгкой, а также плодородной. Песчаная и глинистая земля не подойдет для ягоды. Песчаный грунт способствует ее засыханию и перегреву корней. На глинистой почве мало кислорода и влажности. Сажая ягоду в конце лета, вы избавите себя от большого ухода за растением. Ее надо только поливать.

Для того чтобы выбрать место для посадки, нужно учесть и это. Высокая грядка необходима на участке с глинистыми почвами и вблизи грунтовых вод. При жарком и засушливом климате вы можете сажать клубнику вровень с землей. Она не будет перегреваться и терять влагу.

В северных регионах лучше всего закончить посадку ягоды до конца августа. В южных регионах лучше всего сделать это до конца сентября.

Как сажать клубнику:

Выкапывайте лунки под каждое растение. Глубина их должна быть такой, чтобы корни растения легко помещались в них. Можно немного укоротить длину корней. От этого урожай не пострадает. Клубника будет еще лучше куститься.

Землю перед посадкой проливают водой.Не сажайте рассаду слишком глубоко. Высоко посаженная клубника тоже имеет недостатки. Она может вымерзнуть зимой. Точка роста должна находиться на уровне грунта.

Посадки следует замульчировать компостом, соломой, опилками.