В ESA заверили, что обломки китайской ракеты-носителя не упадут на Европу
Огромная китайская ракетная ступень CZ-5B вскоре упадет на землю, но не попадет в Европу, заверили в Европейском космическом агентстве (ESA).
«Мы ожидаем крушение где-то между Японией и Калифорнией», — рассказал WELT Рольф Денсинг, директор по операциям миссии Европейского космического агентства ESA. По последним подсчетам, авария произошла в 18:16. Однако, возможны отклонения в обе стороны до 90 минут.
Как говорит Денсинг, вероятность того, что люди пострадают от обломков, «очень и очень мала». Пока еще никто не пострадал от падающих частей ракеты.
Космические специалисты с беспокойством следили за входом в атмосферу 33-метровой и 20-тонной верхней ступени ракеты. Носитель вывел на исходную орбиту очередной модуль национальной китайкой космической станции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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