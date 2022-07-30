В ESA заверили, что обломки китайской ракеты-носителя не упадут на Европу

Огромная китайская ракетная ступень CZ-5B вскоре упадет на землю, но не попадет в Европу, заверили в Европейском космическом агентстве (ESA).

«Мы ожидаем крушение где-то между Японией и Калифорнией», — рассказал WELT Рольф Денсинг, директор по операциям миссии Европейского космического агентства ESA. По последним подсчетам, авария произошла в 18:16. Однако, возможны отклонения в обе стороны до 90 минут.

Как говорит Денсинг, вероятность того, что люди пострадают от обломков, «очень и очень мала». Пока еще никто не пострадал от падающих частей ракеты.

Космические специалисты с беспокойством следили за входом в атмосферу 33-метровой и 20-тонной верхней ступени ракеты. Носитель вывел на исходную орбиту очередной модуль национальной китайкой космической станции.