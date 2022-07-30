Сотрудник консульства Норвегии заявила в отеле Мурманска, что «ненавидит русских»
Свое мнение в связи с инцидентом высказали Маргарита Симоньян и Ксения Собчак, Мария Захарова пообещала ответ МИД РФ.
Элисабет Эллингсен, сотрудница консульства Норвегии в Мурманске, устроила скандал в отеле Мурманска. Работники гостиницы попросили гостью подождать завершения уборки номера. Но нетерпеливая сотрудница консульства возмутилась медленным обслуживанием, сообщает СтарХит.
Она заявила: " Ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Я не как какая-то русская женщина, которая убирается лишь бы как. Я вообще смогу поспать в той кровати? Боже, что за ерунда. Буду стоять около двери и смотреть, как горничная убирается - просто дайте ключ. Этот отель — позор, вы, люди в общем, позор".
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, осудила резкое высказывание чиновницы. Журналист предложила выслать представителя норвежского консульства за ее экстремистскую риторику.
«Вообще в уважающей себя стране такую консулиху уже бы выдворили, раз арестовать по 282-й нельзя. За очевидное разжигание межнациональной розни», — заявила 42-летняя медиаменеджер.
Сторону общественности заняла и Ксения Собчак. 40-летняя блогер написала: «Редкий случай, когда согласна с Маргаритой Симоньян. Если хочешь ненавидеть русских, езжай к себе домой. Конечно, «Азимут» дыра дырой, однако ты тут в гостях, на службе, и стоит об этом помнить».
Полиция проводит проверку инцидента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что ведомство без внимания заявление Эллингсен не оставит.
«В МИД России в настоящее время прорабатываются варианты реакции на возмутительный акт ненависти, ксенофобии и национализма. Разве только нас не опередит МИД Норвегии, что было бы правильно», — подчеркнула 46-летняя Захарова.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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