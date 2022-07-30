ООН может направить группу экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН готова направить комиссию для расследования ракетного удара по СИЗО в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных.

МКК также в свою очередь предложил ДНР помощь в транспортировке раненых и передаче необходимых медикаментов. Организация также обязалась обеспечить медэкспертов необходимыми снаряжением и материалами для проведения экспертизы.

Отметим, что президент Украины Зеленский в пятницу обратился к ООН и МКК с предложением отреагировать на инцидент в Елновке.