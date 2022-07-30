ООН может направить группу экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН готова направить комиссию для расследования ракетного удара по СИЗО в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных.
МКК также в свою очередь предложил ДНР помощь в транспортировке раненых и передаче необходимых медикаментов. Организация также обязалась обеспечить медэкспертов необходимыми снаряжением и материалами для проведения экспертизы.
Отметим, что президент Украины Зеленский в пятницу обратился к ООН и МКК с предложением отреагировать на инцидент в Елновке.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
ООН планирует провести расследование удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Дачники рассказали о причинах появления ржавчины на груше
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ