Стамбульский «Фенербахче» не станет извиняться перед Украиной из-за кричалки фанатов про Путина

Глава стамбульского ФК «Фенербахче» Али Коч сообщил, что клуб не станет извиняться за своих фанатов, которые кричали на матче с киевским «Динамо» лозунги в поддержку Путина.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. Это официальный представитель по иностранным делам и посол должны извиниться перед нами»,— заявил Коч прессе.

Напомним, что во время матча Лиги чемпионов 27 июля в Стамбуле, фанаты турецкого клуба начали кричалку «Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин».

Это вызвало массу претензий со стороны украинской дипломатии, а УЕФА начал дисциплинарное расследование.