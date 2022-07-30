Стамбульский «Фенербахче» не станет извиняться перед Украиной из-за кричалки фанатов про Путина
Глава стамбульского ФК «Фенербахче» Али Коч сообщил, что клуб не станет извиняться за своих фанатов, которые кричали на матче с киевским «Динамо» лозунги в поддержку Путина.
«Мы не будем извиняться перед Украиной. Это официальный представитель по иностранным делам и посол должны извиниться перед нами»,— заявил Коч прессе.
Напомним, что во время матча Лиги чемпионов 27 июля в Стамбуле, фанаты турецкого клуба начали кричалку «Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин».
Это вызвало массу претензий со стороны украинской дипломатии, а УЕФА начал дисциплинарное расследование.
Опубликовано: Тарас Медведев
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