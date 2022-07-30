RT: МИД Норвегии выразило сожаления из-за поведения дипломата в Мурманске
МИД Норвегии выразило сожаления из-за признания сотрудницы консульства Элисабет Эллингсен в ненависти к русским.
В субботу, 30 июля 2022 года, международный телеканал RT сообщил, что представители Министерства иностранных дел Норвегии прокомментировали инцидент с представителем консульства Элисабет Эллингсен в Мурманске, которая заявила, что ненавидит всех русских.
В МИД Норвегии пообещали не оставлять без внимания оскорбительное поведения дипломата и заявили, что искренне сожалеют о случившемся, а также не разделяют мнение Эллингсен о России и её населении.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
ООН планирует провести расследование удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Дачники рассказали о причинах появления ржавчины на груше
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ