RT: МИД Норвегии выразило сожаления из-за поведения дипломата в Мурманске

МИД Норвегии выразило сожаления из-за признания сотрудницы консульства Элисабет Эллингсен в ненависти к русским.

В субботу, 30 июля 2022 года, международный телеканал RT сообщил, что представители Министерства иностранных дел Норвегии прокомментировали инцидент с представителем консульства Элисабет Эллингсен в Мурманске, которая заявила, что ненавидит всех русских.

В МИД Норвегии пообещали не оставлять без внимания оскорбительное поведения дипломата и заявили, что искренне сожалеют о случившемся, а также не разделяют мнение Эллингсен о России и её населении.