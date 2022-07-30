RT: МИД Норвегии выразило сожаления из-за поведения дипломата в Мурманске

МИД Норвегии выразило сожаления из-за признания сотрудницы консульства Элисабет Эллингсен в ненависти к русским.

В субботу, 30 июля 2022 года, международный телеканал RT сообщил, что представители Министерства иностранных дел Норвегии прокомментировали инцидент с представителем консульства Элисабет Эллингсен в Мурманске, которая заявила, что ненавидит всех русских.

В МИД Норвегии пообещали не оставлять без внимания оскорбительное поведения дипломата и заявили, что искренне сожалеют о случившемся, а также не разделяют мнение Эллингсен о России и её населении.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 