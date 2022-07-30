Жены погибших в СИЗО Еленовки «азовцев» обвинили в их гибели ООН и МККК

Супруна одного из командиров нацполка «Азов» Екатерина Прокопенко выступила с обвинением в адрес ООН и МККК.

Когда защитники «Азовстали» сложили оружие и ушли в плен, ООН и Международный комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не будет угрожать», -сказала Прокопенко.

Напомним в результате ракетного обстрела ВСУ по СИЗО в Еленовке на Донбассе, погибли 50 украинских военнопленных, 73 человека - ранены.

В СИЗО содержались боевики нацполка «Азов».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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