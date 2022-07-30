Немцы возмутились заявлением Ламбрехт о поставке на Украину мостоукладчиков Biber
Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт довела немцев до возмущения очередной поставкой военной помощи для нужд ВСУ на Украину.
В субботу, 30 июля 2022 года, пользователи Twitter раскритиковали решение главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт предоставить Украине 16 танков мостоукладчиков Biber, назвав это решение позорным.
Большая часть интернет-пользователей солидарны в том, что те, кто хотят мира, не поставляют оружие, которое затягивает украинский конфликт и подталкивает экономику Германии к краю пропасти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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