Немцы возмутились заявлением Ламбрехт о поставке на Украину мостоукладчиков Biber

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт довела немцев до возмущения очередной поставкой военной помощи для нужд ВСУ на Украину.

В субботу, 30 июля 2022 года, пользователи Twitter раскритиковали решение главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт предоставить Украине 16 танков мостоукладчиков Biber, назвав это решение позорным.

Большая часть интернет-пользователей солидарны в том, что те, кто хотят мира, не поставляют оружие, которое затягивает украинский конфликт и подталкивает экономику Германии к краю пропасти.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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