В Берлине отключили подсветку прусского особняка, в котором заседает Бундесрат
Из-за энергетического кризиса несколько общественных зданий и достопримечательностей Берлина временно не будут освещаться.
В ночь на субботу в Палате представителей в Митте впервые было темно. Для других объектов, таких как Берлинский собор или Люстгартен, отключения начались с прошлой среды.
Комиссия сената по охране окружающей среды объявила, что она несет ответственность за 200 зданий, которые больше не освещаются ночью. Сюда же входят Колонна Победы, Красная ратуша и дворец Шарлоттенбург.
Освещение должно быть постепенно отключено в течение следующих трех-четырех недель. Расходы на электроэнергию составлябт около 40 000 евро в год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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