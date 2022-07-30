В Берлине отключили подсветку прусского особняка, в котором заседает Бундесрат

Из-за энергетического кризиса несколько общественных зданий и достопримечательностей Берлина временно не будут освещаться.

В ночь на субботу в Палате представителей в Митте впервые было темно. Для других объектов, таких как Берлинский собор или Люстгартен, отключения начались с прошлой среды.

Комиссия сената по охране окружающей среды объявила, что она несет ответственность за 200 зданий, которые больше не освещаются ночью. Сюда же входят Колонна Победы, Красная ратуша и дворец Шарлоттенбург.

Освещение должно быть постепенно отключено в течение следующих трех-четырех недель. Расходы на электроэнергию составлябт около 40 000 евро в год.