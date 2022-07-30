Тимати вместе с Пинским приобрели все активы Starbucks в России

Тимур Юнусов вместе с Антоном Пинским выкупили активы американской компании Starbucks в России.

В субботу, 30 июля 2022 года, российский артист и бизнесмен Тимати в своих социальных сетях сообщил о завершении сделки по покупке совместно с ресторатором Антоном Пинским активов американской сети кофеен Starbucks в России.

Юнусов отметил, что в настоящее время идёт активная разработка нового логотипа и названия для будущих кофеен, первые из которых будут открыты на территории России уже в августе в этого года.