После двух лет изоляции по Covid-19 Новая Зеландия полностью открывает границы
Новая Зеландия открывает свои границы для путешественников со всего мира уже в это воскресенье.
Это последний шаг после того, как островное государство в значительной степени изолировало себя от внешнего мира во время пандемии коронавируса в марте 2020 года.
«Это отличная новость для индустрии туризма и экономики, поскольку люди из северного полушария бронируют свои зимние каникулы», — сказал министр туризма Стюарт Нэш. Круизные лайнеры также могут снова заходить в страну с воскресенья.
В этом году правительство Новой Зеландии постепенно открыло границы. С мая снова разрешили въезд отдыхающим из Германии, Австрии и Швейцарии, а также из других безвизовых стран, таких как Великобритания и США. По словам министра туризма Нэша, последний шаг открытия теперь распространяется на тех, кому нужна виза, включая туристов, студентов и рабочих.
Посетители должны проверить себя при входе и на пятый день пребывания. Также необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Однако есть исключения. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к властям Новой Зеландии.
Новая Зеландия с ее пятью миллионами жителей долгое время считалась образцовой страной в борьбе с вирусом и временами проводила так называемую стратегию нулевого Covid. В настоящее время в стране зарегистрировано более 1,6 миллиона случаев заражения и около 1400 случаев смерти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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