Леонид Заяц заявил, что запасов сахара в Беларуси хватит на три месяца
Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц прокомментировал ситуацию «дефицита» сахара в стране.
В субботу, 30 июля 2022 года, заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц в своём пресс-релизе прокомментировал опасения некоторых белорусов, которые боятся дефицита сахара в государстве.
Заяц утверждает, что запасов белого сахара в Беларуси хватит не менее чем на три месяца, а также отметил, что в сентябре в белорусских сельхозпредприятиях начнётся уборка сахарной свеклы, следовательно нехватка сахара-песка на территории Республики Беларусь не ожидается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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