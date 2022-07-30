Леонид Заяц заявил, что запасов сахара в Беларуси хватит на три месяца

Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц прокомментировал ситуацию «дефицита» сахара в стране.

В субботу, 30 июля 2022 года, заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц в своём пресс-релизе прокомментировал опасения некоторых белорусов, которые боятся дефицита сахара в государстве.

Заяц утверждает, что запасов белого сахара в Беларуси хватит не менее чем на три месяца, а также отметил, что в сентябре в белорусских сельхозпредприятиях начнётся уборка сахарной свеклы, следовательно нехватка сахара-песка на территории Республики Беларусь не ожидается.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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